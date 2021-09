Rangnick: «Nagelsmann al Bayern? Mai! E su Haaland...»

Ralf Rangnick, ex direttore sportivo del Lipsia, ha parlato di Julian Nagelsmann ed Erling Haaland: le sue dichiarazioni

Ralf Rangnick, ex direttore sportivo del Lipsia e ora alla Lokomotiv Mosca, ha criticato il club tedesco per aver permesso a Julian Nagelsmann di andare al Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Fossi stato ancora un dirigente non avrei mai accettato il passaggio di Nagelsmann al Bayern. Gli avrei detto molto chiaramente: “Niente da fare, abbiamo ancora tanti momenti emozionanti davanti a noi e tu rimarrai”. Haaland? Il Bayern avrebbe potuto acquistarlo pagando la clausola nell’inverno del 2020 ma in quel momento non si poteva immaginare che avrebbe potuto giocare con Lewandowski».