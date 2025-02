Roma, cosa succede con Dybala? Le opzioni sul futuro della Joya nella capitale

Il giocatore giallorosso Paulo Dybala ha permesso alla Roma di accedere agli ottavi di Europa League grazie alla doppietta contro il Porto: quale sarà il suo futuro?

Nel match di giovedì sera all’Olimpico contro il Porto, Paulo Dybala ha ribadito la sua grande qualità e voglia di portare in alto la Roma. L’argentino ha dimostrato a 31 anni di essere ancora il miglior giocatore in Serie A e di saper trascinare la Roma nei momenti di difficoltà.

Il mumero 21 giallorosso in estate ha rinunciato all’offerta irrinunciabile dell’Al-Qadsiah per proseguire la sua avventura nella Capitale per amore della città e dei tifosi. L’attaccante argentino ad oggi ha fatto scattare il rinnovo automatico per la prossima stagione guadagnando 8 milioni di euro netti più 1 di bonus.

Dybala non ha intenzione di muoversi da Roma ma la prossima estate la società giallorossa dovrà tagliare il monte-ingaggi per avere ampi margini di manovra sul mercato e la scelta spetterà al tecnico giallorosso Claudio Ranieri. L’allenatore dovrà capire anche le questioni Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, coloro che prenderanno in futuro il posto di Paulo.