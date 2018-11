Terza avventura in Premier League per Claudio Ranieri. Dopo Chelsea e Leicester, il tecnico ha firmato con il Fulham

Claudio Ranieri riparte dal Fulham e dalla Premier League. Terza avventura nel campionato inglese per l’allenatore italiano, reduce dall’esperienza in Francia sulla panchina del Nantes. L’esperto tecnico attendeva la chiamata giusta per ripartire e ha firmato un nuovo contratto con il Fulham, club protagonista in estate con una ricca campagna acquista che però non ha dato i frutti sperati.

La formazione londinese ha chiuso il mercato con un passivo di 72 milioni, ingaggiando, fra gli altri Jean Michael Seri, pagato al Nizza 30 milioni. Il tecnico romano prende il posto di Slavisa Jokanovic. Il Fulham ha una delle peggiori difese d’Europa con 31 gol incassati in 12 partite e si trova all’ultimo posto della Premier League. Claudio dovrà compiere l’ennesimo miracolo, provando a salvare la formazione inglese che ha conquistato appena 5 punti nelle prime 12 gare della stagione.