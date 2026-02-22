Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Roma News

Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Penso che finirò la carriera così alla Roma, poi mai dire mai…»

Published

3 ore ago

on

By

Ranieri

Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo ruolo e il suo futuro in giallorosso. Le parole

Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

TORNARE AD ALLENARE «Parlo di un ruolo dirigenziale. Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava. Il piacere della vittoria dura poco, cominci a pensare subito alla partita successiva. La sconfitta, invece, ho cominciato a portarmela dentro».

CHIUDERE LA CARRIERA ALLA ROMA «Penso che finirà così, poi mai dire mai. Avevo assicurato che non avrei più allenato dopo Cagliari, e invece è uscita fuori la Roma. E alla Roma non potevo dire di no».

HA SCELTO I FRIEDKIN «Ho scelto la Roma e un contratto scritto. Cosa mi hanno detto? Claudio decidi, e qualunque cosa deciderai, noi saremo con te. Sono stati molto corretti».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero4 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto4 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×