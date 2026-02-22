Roma News
Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Penso che finirò la carriera così alla Roma, poi mai dire mai…»
Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo ruolo e il suo futuro in giallorosso. Le parole
Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero. Le sue dichiarazioni.
TORNARE AD ALLENARE – «Parlo di un ruolo dirigenziale. Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Negli ultimi anni mi sono accorto che la sconfitta mi divorava. Il piacere della vittoria dura poco, cominci a pensare subito alla partita successiva. La sconfitta, invece, ho cominciato a portarmela dentro».
CHIUDERE LA CARRIERA ALLA ROMA – «Penso che finirà così, poi mai dire mai. Avevo assicurato che non avrei più allenato dopo Cagliari, e invece è uscita fuori la Roma. E alla Roma non potevo dire di no».
HA SCELTO I FRIEDKIN – «Ho scelto la Roma e un contratto scritto. Cosa mi hanno detto? Claudio decidi, e qualunque cosa deciderai, noi saremo con te. Sono stati molto corretti».