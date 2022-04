Raspadori Juve, l’ex allenatore: «è pronto per la Juventus»

Raspadori Juve: il suo ex allenatore nel Progresso, Aldo Tolomelli, ha parlato così in esclusiva a Juventusnews24

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24, l’ex tecnico di Raspadori ha parlato del possibile approdo del giovane attaccante nella Juve di Allegri. Di seguito le sue parole.

Cosa porterebbe in più Raspadori a questa Juve e in quale aspetto potrebbe crescere di più a Torino?

«Già mentalmente è super, ma alla Juve giocando sempre per vincere in campionato, Coppa Italia e Champions League, può farlo crescere ancora di più sotto quell’aspetto. Se non cresci lì non so dove puoi farlo, vista tutta l’esperienza che puoi fare ad altissimi livelli. In termini tecnici, invece, lui è già avanti. È molto vispo, molto rapido. Poi insisto su questo aspetto: averlo all’interno dello spogliatoio farebbe bene a tutti, anche ai più esperti. È solare, si diverte a giocare a calcio, e in lui rivedo quella gioia che aveva sin da bambino».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA DI JUVENTUSNEWS24 ALL’EX ALLENATORE DI RASPADORI