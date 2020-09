Ravanelli: «. La Juve è cambiata molto nella fase dinamica»

Fabrizio Ravanelli, ex giocatore bianconero, parla della prima sfida della Juve di Pirlo: le sue parole sulla prima gara

L’ex giocatore Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prima Juve di Andrea Pirlo. Le sue parole.

PIRLO – «Con la rosa al completo, Pirlo ha detto che avrà avuto diversi moduli per giocare, sia a 4 che a 3 dietro come fatto vedere ieri sera. La Juve è cambiata molto nella fase dinamica con un centrocampo come ieri sera. Invece lo scorso anno faceva molto fatica a riempire l’area. Con Frabotta ha fatto capire che gioca chi merita e chi corre. Solo uno può fare a meno di correre a difendere ed è Ronaldo. La Juve ha sempre attaccato con 5-6 uomini, quella è stata la cosa bella di ieri sera».