Il Real Madrid allontana con fermezza le voci su Olise: il comunicato a difesa dei rapporti col Bayern Monaco

Il Real Madrid allontana con fermezza le voci su Olise: il comunicato del club spagnolo a difesa dei rapporti col Bayern Monaco

Il Real Madrid interviene in modo ufficiale per spegnere le indiscrezioni di mercato legate a Michael Olise. Dopo le voci circolate nelle ultime ore su un presunto interesse dei Blancos per il giocatore del Bayern Monaco, il club spagnolo ha scelto di pubblicare una nota sul proprio sito per chiarire la posizione e smentire ogni contatto.

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La società madrilena ha spiegato di non aver avuto alcun tipo di rapporto con l’entourage dell’attaccante francese, né in forma diretta né indiretta. Una presa di posizione netta, arrivata anche per tutelare i rapporti con il club bavarese e chiudere il caso prima che le indiscrezioni potessero alimentare nuove tensioni.

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Olise Real Madrid, il comunicato ufficiale dei Blancos

Nel comunicato, il Real Madrid ha scritto: «Di fronte alle informazioni apparse su diversi mezzi di comunicazione riguardo a un presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid C.F. desidera precisare di non aver mantenuto alcun contatto, né diretto né indiretto, con il suddetto calciatore, i suoi rappresentanti o persone del suo entourage».

Una smentita molto chiara, che arriva dopo giorni di rumors su una possibile offensiva del club spagnolo per il talento del Bayern Monaco. Il messaggio dei Blancos punta a ribadire il rispetto delle procedure e la volontà di non alimentare ricostruzioni considerate lontane dalla realtà.

Olise Real Madrid, il rapporto con il Bayern Monaco

Il Real Madrid ha poi voluto sottolineare anche l’eccellente rapporto istituzionale con il Bayern Monaco: «Il Real Madrid desidera inoltre sottolineare l’eccellente rapporto istituzionale che mantiene con il Bayern Monaco, con il quale condivide una lunga storia di rispetto reciproco, collaborazione e ammirazione, e si rammarica per la diffusione di speculazioni che non corrispondono alla realtà».

Infine, il club ha ribadito che ogni eventuale interesse per un giocatore del Bayern passerebbe prima da un confronto tra società: «Entrambi i club hanno sempre mantenuto una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, che si riflette, tra gli altri aspetti, nella convinzione condivisa che qualsiasi eventuale interesse per un giocatore appartenente all’altro club debba essere trattato innanzitutto tra le due società stesse, in conformità ai principi di lealtà istituzionale che hanno storicamente caratterizzato i rapporti tra il FC Bayern Munich e il Real Madrid CF».