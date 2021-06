Real Madrid, Ancelotti blinda Marcelo: sarà l’erede di Sergio Ramos

Carlo Ancelotti blinda Marcelo: spazzate via le voci di un addio col brasiliano che ora si appresta a vestire la fascia di capitano

Carlo Ancelotti cambia i piani di tutte le pretendenti a Marcelo: niente addio in vista ma ruolo di primo piano per il brasiliano.

Come scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, infatti, l’allenatore italiano avrebbe posto il veto alla cessione del brasiliano, considerato come un giocatore chiave della squadra. Non solo. Con l’addio di Sergio Ramos, sarà proprio Marcelo ad indossare la fascia da capitano.