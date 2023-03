Real Madrid, Ancelotti: «Contro il Betis non c’è margine di errore»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Betis

PAROLE – «Vedo bene la squadra, siamo in forma e i giocatori in recupero. Questa domenica sarà difficile: Il Betis è una grande squadra, gioca un calcio attraente. Gioca molto bene. Non c’è margine di errore: ce la metteremo tutta. Informazioni sugli arbitri? Non ne ho mai avuto bisogno. Conosco gli arbitri e non ho bisogno di aiuto in questo senso. Ci sono molte informazioni per sapere chi fischia e come».