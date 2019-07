In casa Real Madrid ci si aspettava molto di più da Marco Asensio. Soprattutto nel corso dell’ultima complicata stagione, in cui con l’addio di Ronaldo (e quindi maggiore spazio) ci si auspicava un netto salto di qualità. Invece Asensio ha realizzato appena un gol in Liga. Basti pensare che tra i giocatori che hanno tirato almeno 15 volte in porta, Asensio è il secondo giocatore col peggiore tasso di conversione.

Marco Asensio: Of the 190 players to muster 15 or more shots, only Bebe (1.6%) had a worse conversion rate than Asensio (2.2%) in LaLiga last season

For more player stats — https://t.co/nt6XeVcNgo pic.twitter.com/RxfXKOHfYl

— WhoScored.com (@WhoScored) July 9, 2019