Real Madrid, Bale: «Ottimo rapporto con Ancelotti, ora in Blancos clima migliore»

L’esterno del Real Madrid Gareth Bale ha parlato della sua seconda vita nei Blancos

Gareth Bale, esterno offensivo del Real Madrid, dal ritiro del Galles ha parlato della sua nuova vita in Blancos.

«Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Carlo (Ancelotti). Ho fatto un buon precampionato e un buon inizio stagione. È importante essere in un buon ambiente ed è la ragione principale per la quale sono andato al Tottenham. Avevo bisogno di staccare in quel momento e andare agli Spurs è stato geniale. Mi ha aiutato molto a riprendermi. Ora sono tornato al Real dove ovviamente c’è un clima migliore per me sotto tutti i punti di vista».