Real Madrid, Benzema chiama Mbappé: «Non è un segreto»

Karim Benzema ha parlato dal ritiro della Francia dell’interessamento del Real Madrid per Mbappé. Ecco le parole sul compagno di Nazionale

Nel corso di un’intervista a Telefoot, Karim Benzema ha parlato del compagno di Nazionale Kylian Mbappé e dell’interessamento del Real Madrid in estate. Le parole dell’attaccante.

«Il Real lo vuole, non è più un segreto. Mi sarebbe piaciuto se quest’anno fosse venuto al Real Madrid. Se ne abbiamo parlato? No. Abbiamo parlato, ma non necessariamente abbiamo parlato di questo».