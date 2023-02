Real Madrid, Guti: «Vinicius è il giocatore più in forma di tutta la squadra»

José Maria Gutiérrez Hernández detto anche “Guti”, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato dello stato di forma di Vinicius

José Maria Gutiérrez Hernández detto anche “Guti”, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato dello stato di forma di Vinicius a DAZN.

PAROLE – «Per tutta la stagione Vinícius è stato decisivo, è il giocatore più in forma e tutta la squadra lo cerca. Non fornisce solo assist ma anche gol importanti, per la squadra e per lui. Sono reti che gli daranno più fiducia per il futuro».