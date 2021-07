Real Madrid, il Chelsea pensa al ritorno di Hazard: ci sono due ostacoli

Il Chelsea starebbe pensando al ritorno di Eden Hazard dal Real Madrid, ma la trattativa avrebbe due ostacoli difficili da superare

Da quando Eden Hazard ha lasciato il Chelsea le sue prestazioni al Real Madrid non sono mai state eccellenti, tanto da finire quasi nel dimenticatoio calcistico. Ma ora proprio i Blues starebbero pensando di riportarlo a casa per farlo rinascere.

Come riportato da AS, però, l’affare avrebbe due grossi ostacoli. Il primo di natura economica, con i Blancos che chiedono almeno 60 milioni; cifra troppo elevate per il Chelsea. Il secondo prettamente tecnico, dato che Tuchel starebbe cercando una prima punta e non un fantasista.