Real Madrid, confermato l’interesse per Milinkovic Savic: Florentino Perez pronto a muoversi

Il Real Madrid vuole fare sul serio per arrivare a Milinkovic Savic e proprio per questo potrebbe muoversi Florentino Perez in prima persona.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio potrebbe volare in Spagna. I Blancos vogliono incontrare Kezman, agente del giocatore, per trovare l’accordo sull’ingaggio e poi trattare con Lotito.