Real Madrid, senza Champions è fallimento! Storia di un’annata complicata, e il futuro di Arbeloa…Cosa sta succedendo in casa blancos

Real Madrid, la storia di una stagione davvero complicata. Champions League unico obiettivo: senza sarà fallimento!

Il passo falso in campionato costa carissimo. Il Real Madrid, caduto a sorpresa per 2-1 sul campo del Maiorca, vede allontanarsi forse definitivamente i sogni di gloria in ambito nazionale. Attualmente scivolati a -7 punti dalla vetta della Liga, saldamente occupata dal Barcellona, i Blancos si trovano davanti a un bivio fondamentale. Alla squadra guidata in panchina da Álvaro Arbeloa resta di fatto un unico, grande obiettivo per non trasformare questa annata in un fallimento: puntare tutto sulla Champions League.

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I dubbi di Arbeloa e la pressione europea

Il palcoscenico europeo presenterà però un ostacolo monumentale: il Bayern Monaco. Come evidenziato dall’analisi del quotidiano As, il tecnico madridista è chiamato a prendere decisioni cruciali in vista di un incrocio che, con la rincorsa in campionato sempre più complessa, giudicherà l’intera stagione. La testata iberica sottolinea come la sconfitta sia inevitabilmente la madre dei dubbi, incertezze che appaiono purtroppo ricorrenti in questa annata. C’è grande attesa per capire come il gruppo risponderà all’ultimo colpo subito e come l’allenatore ricomporrà il suo undici titolare, costretto a giocarsela per una sola carta. Eppure, prima del recente scivolone, le ultime cinque vittorie di fila – tra cui il trionfo nel derby e le due sfide a eliminazione diretta contro il Manchester City – erano maturate con una formazione che sembrava ormai ben consolidata.

Il rebus dei terzini e l’ostacolo bavarese

Le posizioni che destano le maggiori perplessità tattiche sono le corsie esterne. Sulla fascia destra, Arbeloa ha costantemente alternato Trent Alexander-Arnold e Dani Carvajal. L’esterno inglese ha giocato a Maiorca e nel delicato pareggio europeo contro il City. Anche a sinistra la concorrenza è spietata, con un ballottaggio aperto a tre tra Ferland Mendy, Fran García e Carreras.

In questo complesso labirinto di incognite, incombe la minaccia del Bayern Monaco. La squadra bavarese ha quasi già vinto la Bundesliga per l’ennesima stagione, registrando statistiche offensive mostruose: 100 gol segnati in soli 28 turni di campionato, con una media di quasi quattro reti a partita. Tuttavia, la tradizione europea sorride agli spagnoli: il Real Madrid ha vinto sette delle ultime nove partite in Champions contro i tedeschi. Una statistica vitale a cui aggrapparsi per tentare l’impresa.