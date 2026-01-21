Real Madrid, Vinicius si sfoga: «Gli ultimi giorni sono stati molto duri, non voglio essere fischiato in casa!». Poi rivela quale sarà il suo futuro

Real Madrid, Vinicius si è sfogato dopo i recenti fischi dei tifosi delle Merengues nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni

A TNT Sports, Vinicius ha fatto chiarezza sulla situazione che sta vivendo in questi giorni al Real Madrid.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «Gli ultimi giorni sono stati molto duri a causa dei fischi e di tutto quello che dicono di me. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi per ritrovare la normalità. Se restiamo uniti, possiamo vincere molto questa stagione. Sicuramente quando riesco a toccare più volte la palla, è meglio per me. Voglio essere ricordato per tutto quello che ho fatto per questo club, ma le richieste sono alte e devo soddisfarle ogni giorno. Cerco di dare tutto per questa maglia e per il club che mi ha dato tanto. Non voglio essere fischiato a casa mia, dove mi sento a mio agio.

I tifosi hanno i loro diritti, non lo capisco, ma sono qui per continuare a evolvermi. Mi rattrista molto. Non voglio essere fischiato in casa… nelle ultime partite non mi sentivo a mio agio perché ogni volta che facevo qualcosa di sbagliato, mi fischiavano. Ma i tifosi hanno il diritto di pagare un biglietto molto caro.

Voglio restare al Real Madrid per molto tempo. Il mio rinnovo? Mi resta ancora un anno. Siamo molto tranquilli. Mi fido del presidente, lui si fida di me, abbiamo un ottimo rapporto. Sistemeremo le cose al momento giusto. Senza fretta».