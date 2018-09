Real Sociedad-Barcellona: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Liga 2018/2019

Real Sociedad-Barcellona, 4ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Rinizia il campionato dopo la pausa nazionali e a scontrarsi alle 16.15 sono Real Sociedad e Barcellona. La squadra blaugrana è momentaneamente in testa alla classifica a punteggio pieno insieme ai rivali del Real Madrid. Ottimo inizio dei catalani, che in tre partite hanno segnato 12 gol (incredibile l’8-2 rifilato all’Huesca) subendone solo 2. Questa è inoltre la partita che precede il debutto in UEFA Champions League e il Barcellona vorrà arrivare alla partita con il PSV Eindhoven con il morale alle stelle.

Situazione complicata invece per la squadra di casa, che dopo la vittoria alla prima di campionato ha raccolto un deludente pareggio con il Leganes e una sconfitta con l’Eibar. Questa sarà la prima partita giocata nel proprio stadio per la Real Sociedad e Garitano e i suoi non vorranno deludere il loro pubblico.

Real Sociedad-Barcellona: diretta live e sintesi

Real Sociedad-Barcellona: formazioni ufficiali

Real Sociedad-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Pochi cambiamenti in vista per Garitano. L’unica sostituzione obbligata è dovuta all’infortunio dell’attaccante Wiliam José, rottura della fibra muscolare per lui. Al suo posto giocherà Jon Bautista, già subentratogli nella partita con l’Eibar. Tutto confermato invece in casa Barcellona, Valverde manda in campo gli stessi undici che hanno ottenuto un roboante 8-2 nell’ultima giornata contro l’Huesca.

Real Sociedad (4-4-3): Rulli; Zaldua, Aritz, Moreno, Theo; Zubeldia, Illarramendi, Luca Sangalli, Oyarzabal; Juanmi, Bautista. Allenatore: Garitano

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, L. Suarez, Dembelè. Allenatore: Valverde

Real Sociedad-Barcellona: i precedenti del match

Sono 151 i precedenti tra Real Sociedad e Barcellona, chiaramente a favore della squadra catalana. 86 vittorie per i blaugrana, 33 pareggi e 32 vittorie per i baschi. L’ultimo scontro risale all’ultima giornata della stagione scorsa, conclusa con la vittoria per 1-0 del Barcellona. Ultima vittoria per la Real Sociedad risale invece al girone di ritorno del 2015-2016, vittoria in casa per 1-0.

Real Sociedad-Barcellona: lo stadio

Lo Stadio Municipale di Anoeta è un impianto sportivo situato a San Sebastiàn, nei Paesi Baschi, ed è la casa della Real Sociedad per le partite di Liga. La capacità originale è di 32’000 posti, ora ridotti a 25’000 per dei lavori di ristrutturazione. I fan della squadra hanno più volte espresso il loro disappunto nello stadio, dovuto alla presenza della pista da corsa che distanzia il campo dagli spalti.

Real Sociedad-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Real Sociedad-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 16.15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.