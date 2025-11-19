Alvaro Recoba torna in panchina: ecco la nuova avventura da allenatore dell’ex fantasista dell’Inter. I dettagli

Alvaro Recoba riparte dalla panchina: l’ex fuoriclasse dell’Inter intraprende una nuova sfida da allenatore

Alvaro Recoba, il fantasista mancino che ha incantato per anni i tifosi dell’Inter con giocate di pura classe, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera da allenatore. A un anno e mezzo dalla conclusione dell’esperienza al Nacional di Montevideo, il club del cuore in Uruguay, “El Chino” riparte dal Venezuela: guiderà il Deportivo Táchira, una delle società più prestigiose e storiche del calcio locale.

Contratto fino al 2026: un legame culturale forte

L’accordo è stato ufficializzato nelle ultime ore: l’ex numero 20 nerazzurro ha firmato un contratto che lo legherà ai gialloneri fino a giugno 2026. La scelta del Táchira non è casuale. La squadra è considerata da molti il “club più uruguagio” del Venezuela, grazie a una tradizione ricca di connessioni con il Paese natale di Recoba. Questo legame culturale e sportivo ha reso naturale l’approdo del tecnico, che ha deciso di rimettersi in gioco in un campionato estero.

L’annuncio e le ambizioni

L’ufficialità è arrivata attraverso i canali social del club, con un post su X che ha accolto Recoba senza citazioni dirette ma con parole cariche di significato. La dirigenza ha sottolineato come l’arrivo dell’ex stella di San Siro rappresenti l’ingresso di un autentico frammento di storia uruguaiana nella più grande istituzione calcistica del Venezuela. L’obiettivo è chiaro: scrivere nuove pagine di gloria per i colori gialloneri, nel solco della tradizione costruita da generazioni di calciatori e allenatori uruguaiani che hanno contribuito a rendere grande il Deportivo Táchira.

IL MESSAGGIO – «Un pezzo di storia dell’Uruguay arriva nel più grande club del Venezuela. Benvenuto, prof. Recoba, siamo sicuri che scriverai una pagina gloriosa nell’giallonero seguendo la storica eredità di fondatori, giocatori e tecnici uruguaiani che hanno esaltato il nostro club»

