Calciomercato Reggiana, vicino Moro. Piace un centrale della Juve

La Reggiana lavora in questi ultimi giorni di calciomercato per un paio di innesti visti i recenti infortuni subiti da Gondo e Pieragnolo.

Gli emiliani sono falcidiati da assenze e infortuni in questo periodo e Goretti vorrebbe regalare un paio di innesti a Nesta. Il primo è in attacco perché potrebbe arrivare Moro dal Sassuolo, in questi mesi in prestito allo Spezia. In difesa il Ds ha chiesto informazioni per Stramaccioni della Juventus Next Gen. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.