Reggina, Gallo annuncia: «Menez è un nuovo calciatore amaranto»

Jeremy Menez è il primo colpo della Reggina. L’annuncio è stato fatto dal presidente del club Luca Gallo: i dettagli

«Il calciatore Jeremy Menez è un calciatore della Reggina, contratto triennale. Il 26 giugno alle ore 12 arriverà all’aeroporto di Catania, alle 14 arriverà al porto di Messina e alle ore 15 arriverà al porto di Reggio a bordo di un catamarano. Il 27 giugno sarà presentato al Granillo, alle ore 17, poi il calciatore sarà allo store della Reggina». Queste le parole del patron riportate da tuttoreggina.com.