Superlega, Reichart: «Il 21 dicembre la Corte Suprema dell'UE si pronuncerà in merito...»

Reichart, tedesco, 49 anni, da un anno e mezzo è alla guida del progetto Superlega, ha parlato e fatto chiarezza sulla situazione tutt’altro che chiusa. Le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport:

PAROLE – «Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa anti-monopolio contro la Uefa e la Fifa. C’è confusione su quanto sta accadendo. Chiariamo: l’Uefa detiene un monopolio assoluto nel calcio per club. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere».