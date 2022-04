Repice: «Fossi in Inzaghi farei giocare Radu contro l’Udinese». Così il giornalista dopo l’errore del portiere

Francesco Repice ha parlato a TMW Radio della situazione di Radu all’Inter.

Queste le sue parole: «Credo che l’Inter sarà arrabbiata e andrà a prendersi i punti a Udine. La Fiorentina però farà faticare il Milan. La questione psicologica può essere determinante in questo finale. Se fossi in Inzaghi farei rigiocare Radu. Altrimenti così te lo perdi. Un grande club deve prendere il ragazzo da parte e dirgli ‘Ora fammi vedere chi sei’ e lo rimetti in campo. Ovvio, sempre se Handanovic non è in forma, altrimenti gioca lo sloveno».