Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda»

Il noto giornalista Francesco Repice ha detto la sua su diversi temi legati al calcio italiano e al campionato di Serie A

Intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un Calcio alla Radio”, il giornalista e noto radiocronista, Francesco Repice, si è espresso così su diversi temi legati alla Serie A e alla Nazionale.

ATALANTA E ROMA – «L’Atalanta per la questione Champions ha un organico di qualità superiore del Como e non solo. Ha giocatori davvero forti. La Roma era la squadra maggiormente migliorabile nel mercato di gennaio. Grazie a Gasp, Malen, Venturino e Vaz hanno alzato la qualità del reparto offensivo. Ma l’Atalanta ha tanta qualità e esperienza da vendere. Bernasconi sta facendo benissimo; Scalvini è una realtà nazionale e internazionale. Mi ricorda quello che sta accadendo con Vergara e Pisilli. Quando gli italiani sono forti, giocano».

CHI CI VA AI PLAYOFF? – «Palestra me lo aspetto. Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito. È in tutte le azioni; quando Hojlund ha la palla lunga, difficilmente viene anticipato dai difensori alle spalle. Quando c’è un centravanti, la squadra gioca bene. Con Malen la Roma è cambiata».

CALCIO ITALIANO DI BASSO LIVELLO? – «La partita Italia-Irlanda del Nord è importante. Buffon mi riproverebbe, non vogliono la pressione, ma capite perché è importante? Pio Esposito e Scamacca sono forti forti, senza considerare Retegui».

A CHE LIVELLO E’ IL NAPOLI? – «Premesso che gli errori arbitrali contano il giusto, fanno parte del gioco. Ma se io penso a tutto quello che ha avuto il Napoli quest’anno, mi domando: è giusta la posizione che ha in classifica? Sì, anzi. Ha fatto tanto».

SE PENSO AL MILAN? – «Sì, il secondo posto è giusto. Ci dobbiamo mettere in testa che la squadra è fatta di calciatori. Servono i calciatori. Se alla Juventus levi Bremer, togli tanto. Ha subito 16 gol nelle ultime sei partite, ma il problema è il centravanti?».