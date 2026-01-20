Retegui, macchina da gol anche in Arabia: l’attaccante manda un messaggio a distanza a Gattuso

Retegui, macchina da gol anche in Arabia: l’attaccante manda un messaggio a Gattuso. I suoi numeri con l’Al-Qadsiah

Lontano dai riflettori del calcio europeo, ma con lo stesso fiuto del gol che lo ha reso capocannoniere in Italia nella passata stagione. Mateo Retegui prosegue la sua avventura nella Saudi Pro League confermandosi un bomber implacabile. Un approfondimento pubblicato da Calciomercato.com accende la luce sul rendimento dell’attaccante italo-argentino, trasferitosi in estate all’Al-Qadsiah per la cifra monstre di 68 milioni di euro dopo aver salutato Bergamo.

Il timore che l’esilio dorato potesse costargli il posto in Nazionale è stato smentito dai fatti. Il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso continua a puntare forte su di lui, inserendolo regolarmente nella lista dei convocati: da quando ha lasciato la Serie A, Retegui ha ripagato la fiducia con un ruolino di marcia invidiabile, collezionando 5 reti e 4 assist in 6 gare di qualificazione ai Mondiali 2026. La partnership nel 4-4-2 azzurro con l’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, sta offrendo segnali più che incoraggianti.

Ma è con il club saudita che i numeri diventano specchio della sua costanza. Nonostante un mese di ottobre a secco, l’ex punta dell’Atalanta e del Genoa ha ripreso a martellare le reti avversarie, bagnando l’esordio con una doppietta all’Al-Najma. Lo score attuale recita 10 gol in 15 partite, per una media di 0,66 realizzazioni a gara. Un dato statistico che ricalca quasi perfettamente la stagione da record con la Dea (25 centri in 36 presenze, media 0,69), dimostrando che il centravanti non ha perso lo smalto cambiando continente.

L’Al-Qadsiah, forte anche dell’esperienza di Nacho (leggenda ex Real Madrid) e del dinamismo di Nahitan Nandez (ex Cagliari), naviga al quinto posto in classifica. La squadra è in striscia positiva da novembre con 5 vittorie consecutive, anche se la vetta occupata dall’imbattibile Al-Hilal resta distante otto lunghezze e il cammino nelle coppe si è interrotto precocemente.

