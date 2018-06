Retroscena Verdi, la carriera del classe 1992, in procinto di approdare al Napoli, è ricca di spunti e curiosità

Di retroscena Verdi ne avrebbe eccome da raccontare, ma in assenza del narratore principale ecco arrivare in soccorso le colonne de Il Corriere dello Sport. Sulle cui colonne si legge che il Milan lo acquistò dall’Audax Travacò per 500 euro. I numeri in campo e sui tabellini erano da predestinato, ma nel suo destino non c’è mai stato l’esordio con la maglia della prima squadra rossonera. Simone, tifoso dell’Inter e amante di Ronaldo, motivo per cui gioca col 9 sulle spalle, quindi va a cercare fortuna altrove.

Torino, Juve Stabia, Empoli, Eibar e Carpi prima di trasferirsi, a titolo definitivo al Bologna. Era l’estate del 2016, quando Verdi accantona l’idea dell’esordio con la maglia del Milan per abbracciare i colori rossoblu e la sua Laura. Un amore nato al centro medico di Casteldebole e diventato subito il centro del suo vivere. Prima il viaggio a Cuba, poi quello a Dubai e, adesso, in programma c’è la West Coast americana. Infine quello a Napoli, ancora da fare ma che si preannuncia ricco di emozioni e significati. Per l’eterno viaggiatore che si spera trovi pace all’ombra del Vesuvio.