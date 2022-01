ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ministero della Salute ha definitivamente approvato il nuovo protocollo salva campionati e il Return to Play per gli atleti dilettanti

C’è finalmente il via libera per il Return to Play e per il nuovo protocollo per i campionati professionistici. L’ok definitivo è arrivato dal Ministero della Salute dopo il parere positivo del CTS.

Per quel che riguarda il protocollo, confermato il 35% di positivi come dead-line per rinviare una partita. Mentre per quel che riguarda il ritorno in campo per atleti dilettanti, basteranno 7 giorni dalla negatività (invece di 30) per effettuare la visita medica agonistica e, dopo l’idoneità, tornare in campo.