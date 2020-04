Rezza a Diaconale: «Era una battuta, non pensavo intervenisse la Lazio»

Il chiarimento di Rezza dopo la reazione di Diaconale, portavoce della Lazio, alla sua battuta sulla ripresa della Serie A

Nel corso del collegamento con Radio Punto Nuovo, il Professor Giovanni Rezza ha commentato la reazione del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, alla sua battuta sulla Roma e la ripresa del campionato.

«Era una battuta anche per sdrammatizzare il momento. Stiamo vivendo momenti davvero drammatici, non pensavo che intervenisse la Lazio e Diaconale per dirmi di non fare il tifoso. Ma quale tifoso… La domanda era invece seria e io oggi cosa posso dire? E’ tutto chiuso, c’è il lockdown. Se poi la Politica decide di riaprire va tutto in valutazione, sempre con le dovute precauzioni. Sono poi decisioni che vanno presi anche a livello Europeo».