Riapertura stadi al 50%, Dal Pino: «Primo passo in avanti, presto impianti pieni»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato la decisione del Governo di accettare la proposta dei posti a scacchiera negli stadi che permetteranno così di avere il 50% effettivo di capienza.

«Questo provvedimento è un primo passo in avanti verso l’obiettivo che ci siamo posti, riavere al più presto i nostri stadi pieni. Il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal Covid 19».