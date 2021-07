Richarlison ha esordito alla grande a Tokyo 2020: l’attaccante ha messo a segno una tripletta contro la Germania. E omaggia Ronaldo – FOTO

Richarlison ha già messo il suo sigillo a Tokyo 2020: tripletta all’esordio contro la Germania per l’attaccante dell’Everton. Prestazione che lo ha gasato non poco, secondo quanto si può dedurre dal suo cambio di look.

L’attaccante brasiliano, infatti, omaggia Ronaldo il Fenomeno con la celebre rasatura a mezzaluna che si vide in occasione dei Mondiali 2002, quando il numero 9 dominò la competizione.