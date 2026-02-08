Rigore Genoa Napoli, Capuano punta il dito contro Vergara: l’accusa del giornalista all’attaccante dei partenopei dopo le sue parole

Non si placano le polemiche dopo il fischio finale al “Luigi Ferraris”. L’episodio chiave del match tra il Genoa e il Napoli, ovvero il penalty assegnato nei minuti conclusivi per un contatto giudicato molto leggero tra l’esterno Maxwel Cornet e il trequartista Antonio Vergara, è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Capuano sulla piattaforma X, i vertici dell’AIA avrebbero valutato la decisione come un errore tecnico, ritenendo che non vi fossero i margini né per il fischio in diretta né per l’intervento del VAR.

L’analisi del cronista non si è limitata alla moviola, ma ha puntato il dito contro l’atteggiamento del giovane talento degli Azzurri. Capuano ha stigmatizzato le dichiarazioni post-partita del classe 2003, il quale aveva candidamente ammesso di aver accolto con gioia il contatto avversario per ottenere il fallo. Per il giornalista, queste parole rappresentano la conferma di una mentalità ancora radicata nel calcio italiano, basata sulla ricerca sistematica del vantaggio furbo a discapito della sportività.

PAROLE – «Il rigore che ha dato al #Napoli la vittoria di Marassi viene considerato un errore anche dai vertici arbitrali. Non c’era margine per un fischio in campo e tantomeno per una chiamata al Var.

Io però mi concentro sulle parole di #Vergara che sono un problema per tutti perché confermano che la cultura del provarci sempre e comunque è viva e combatte insieme a noi».