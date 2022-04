Riise lancia la Roma: «Contro il Bodo vincerà, so che effetto fa l’Olimpico»

John Arne Riise, ex terzino della Roma, ha parlato in vista del match di Conference League contro il Bodo di questa sera

Ai microfoni di Sky Sport, John Arne Riise ha parlato così in vista di Roma-Bodo Glimt.

LE PAROLE – «Mi manca Roma, sarà sempre nel mio cuore. Con i tifosi ho molta interazione, sui social, dopo che giochi nella Roma, ne rimani tifoso. Ho tifato Roma all’andata e all’Olimpico credo che vincerà. La Roma deve vincere per forza. Il Bodo è pericoloso nel contropiede e sono veloci in attacco. Per esperienza, però, so l’effetto che può fare l’Oimpico pieno di tifosi. Quindi spero che la Roma vinca e passi, sarò sempre un suo tifoso».