Rinascita Milan: così Gattuso ha rilanciato la squadra

Le scelte coraggiose con il Sassuolo hanno premiato Gattuso La squadra è con lui, ora l’appoggio di San Siro: un mese di gare in casa

Poteva essere una storia già scritta, o un verdetto già emerso. Il Sassuolo pronto a divorarsi l’ennesimo allenatore rossonero. Le premesse non erano delle migliori: la sfortuna ha messo fuori combattimento tutti gli attaccanti rossoneri, uno dopo l’altro. Anche le riserve delle riserve. Si è dovuto ricorrere al piano-D contro la squadra – Juve a parte – più in forma del momento e col migliore attacco di fronte a una difesa che in campionato prendeva gol da undici partite di fila. Troppi sono stati i punti persi per strada nelle precedenti partite e l’allenatore ha commesso errori evidenti, che ha sottolineato molto schiettamente anche lui. L’inizio di questo campionato è stato molto travagliato rispetto alla cavalcata vissuta da gennaio in poi, ma ha comunque mostrato che Rino ha le qualità per crescere assieme a questa rosa. Lo dimostrano il primo tempo con Napoli e Atalanta, la sfida con la Roma e la prestazione di Reggio Emilia. Il problema quindi è soprattutto il tempo: lo sa anche lui, ce n’è poco. Gli altri scappano e il quarto posto non aspetta.

Poi c’è stata la svolta di Reggio Emilia. Il Milan ha vinto bene perchè il tecnico ha dato forma a idee chiare e messo una toppa all’emergenza con scelte corrette e meccanismi che hanno funzionato. I rossoneri hanno vinto risultando migliori proprio nell’aspetto migliore del Sassuolo: il gioco, che ha sopperito all’assenza di un centravanti. L’abbraccio di Suso al proprio allenatore dopo il primo gol è indicativo delle dinamiche che ci sono all’interno dello spogliatoio rossonero. Volendo sintetizzare: impossibile essere amato da 29 persone, ma la grande maggioranza della squadra comunque è con lui. Giocatori che gli riconoscono buone idee e competenza oltre al forte aspetto caratteriale. Rino dunque ha schivato la prima trappola. Ora ce ne sono altre da prepara con una ritrovata autostima.