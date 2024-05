Milan, Pioli: «NON giudico Allegri. Ultima a San Siro? La verità è QUESTA»

Le parole di Stefano Pioli, allenatore del Milan, in vista della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista Torino-Milan.

ALLEGRI – «È difficile giudicare da lontano. Max è un grande allenatore, ha vinto tantissimo. Per il ruolo che abbiamo, sappiamo che dobbiamo gestire un certo tipo di pressioni. Sono sempre esagerate tutte le cose nel nostro ambiente: i complimenti e le critiche. Poi non mi sento di dare nessun giudizio su di lui, quello che farò io si vedrà».

ULTIME PARTITE AL MILAN – «Di Giroud e Kjaer? (ride ndr). Cerco di non pensarci. Come sempre abbiamo fatto qui al Milan, ci incontreremo col club a fine stagione e faremo le valutazioni. Fino ad allora sarò concentrato per aiutare la squadra come ho sempre fatto. Certe emozioni le conoscerò vivendole».

RIMANERE AL MILAN – «Non c’è il ragionamento ‘Tanto vale tenere Pioli’ vale ‘Tenere Pioli se è in grado di fare ancora un gran lavoro’. Al momento non rispondo».

VAR A CHIAMATA – «Non lo so onestamente, non è neanche tanto semplice. In Inghilterra lo vogliono persino togliere. Anche noi vediamo subito le immagini con l’analista. Io sono per giocare di più. Avere altre interruzioni non so se è la strada migliore».

