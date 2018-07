Rincon non rientra nei piani di Mazzarri: il giocatore potrebbe così lasciare il Toro. Su di lui c’è l’interesse della Fiorentina

L’avventura di Tomas Rincon al Toro potrebbe terminare dopo una sola stagione. Il tecnico dei granata, Walter Mazzarri, non lo ritiene indispensabile per il proprio progetto e dunque avrebbe dato il via libera alla società per la sua cessione. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sul venezuelano si sarebbe fatta avanti la Fiorentina, che lo aveva già cercato in passato. Per portarlo in viola c’è bisogno di un investimento di 6 milioni di euro, ovvero la cifra pattuita da Cairo con la Juventus per il riscatto obbligatorio.