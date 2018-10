El Shaarawy re del gol: messo in ombra Dzeko, adesso c’è il rinnovo

El Shaarawy verso il rinnovo con la Roma: l’attaccante italo-egiziano, attuale capocannoniere di casa giallorossa, potrebbe firmare un nuovo contratto. Dzeko passa in secondo piano?

Su Stephan El Shaarawy capocannoniere della Roma ad ottobre probabilmente non avrebbe scommesso nemmeno il più ottimista tra i tifosi giallorossi, e invece tant’è. Per l’attaccante italo-egiziano, dato addirittura tra i possibili partenti in estate, adesso è pronto il rinnovo di contratto: pare che la dirigenza romanista, convinta dalle ultime ottime prestazioni dell’ex Milan, stia lavorando per mettere in piedi una nuova offerta. L’attuale accordo di El Shaarawy con la Roma, ad un ingaggio di circa 2 milioni di euro netti a stagione, è in scadenza nel 2020: c’è tempo dunque per cercare una quadra, anche perché la volontà delle parti di prolungare il rapporto sembrerebbe esserci tutta.

Da una parte il giocatore, che proprio in estate non ne aveva voluto sapere di guardarsi intorno, dall’altra la Roma che, considerati i 26 anni di El Shaarawy, continua a vedere in lui un possibile pilastro per il futuro, nonostante il rendimento non sempre costante in passato. Da qui l’idea di andare avanti: l’attaccante, messo in ombra perfino Edin Dzeko, potrebbe riuscire a strappare persino un ritocco dello stipendio, mentre per il bosniaco le possibilità di prolungamento sembrano essere decisamente meno di qualche mese fa.