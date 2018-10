La Roma pensa al rinnovo di tre punti saldi come Dzeko, El Shaarawy e Manolas. Sarà Roma per sempre per i tre?

Tre rinnovi importanti in arrivo per la Roma entro fine anno? Il 2018 potrebbe chiudersi con tre botti interni importanti per la società giallorossa, quattro, se contiamo anche il possibile e probabile rinnovo di Daniele De Rossi (l’intesa però potrebbe arrivare nel 2019). Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy e Kostas Manolas sono pronti a stabilirsi a lungo nella Capitale. I tre si trovano bene, sono alla Roma ormai da diverse stagioni e non sembrano aver intenzione di cambiare aria.

Edin guadagna 4,5 ha già comprato casa a Roma e può spalmare il suo accordo, rinnovando fino al 2021 con la società romanista (i colloqui sono già iniziati e tutto lascia credere che la fatidica fumata bianca sia in arrivo). El Shaarawy non è mai stato convocato da Mancini in Nazionale e punta a far ricredere l’attuale commissario tecnico, proprio attraverso il lavoro a Roma. Il 27 ottobre compirà 26 anni e il tempo è dalla sua. Attualmente il contratto è in scadenza nel 2020, ma potrebbe essere prolungato almeno fino al 2022, portando l’ingaggio a circa 2,5-3 milioni più bonus. Rinnovo anche per Manolas che ha prolungato lo scorso anno ma che vorrebbe rimanere e vorrebbe aumentare il valore della clausola, attualmente fissata a 36 milioni.