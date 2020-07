Rinnovo Ibrahimovic, nessun cenno da Gazidis: al momento il futuro dell’attaccante svedese rimane incerto

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic rimane incerto. Il rinnovo dell’attaccante svedese, secondo quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è sempre più complicato.

Non solo, ad oggi non ci sarebbe nessun cenno da parte di Gazidis. Un contatto però ci sarà – si legge – per capire se quello spiraglio, ora minimo, può aprirsi abbastanza da far proseguire le nozze. I dubbi rimangono, ma tutto è ancora aperto.