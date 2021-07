Napoli, rinnovo Insigne alla Messi: le ultime sul capitano azzurro

Tiene banco in casa Napoli la situazione di Insigne per il rinnovo di contratto: ecco l’ultima ipotesi in stile Messi

Tiene banco in casa Napoli la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne: il numero 10 della Nazionale campione d’Europa ha il contratto in scadenza nel 2022 e l’accordo con De Laurentiis non si è ancora trovato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si va verso due ipotesi: niente da fare sull’aumento rispetto ai 5 milioni percepiti ora da Insigne. Allora il capitano del Napoli potrebbe pensare di chiedere la gestione dei diritti d’immagine o spalmare l’ingaggio giocando sulla durata del contratto, come Messi con il Barcellona.