Rinnovo Kessie: parti al lavoro per il prolungamento fino al 2026

Kessie, Milan e giocatore pronti ad un lungo rinnovo. Dopo il matrimonio celebrato in Costa d’Avorio si prepara ad un’altra festa

Il Milan si augura di celebrare il prima possibile il prolungamento del contratto di Kessie, in modo da rendere sempre più stabile la sua storia rossonera. Il forte centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e i vertici rossoneri non vogliono correre rischi. Un altro caso Donnarumma (o Calhanoglu), infatti, sarebbe difficile da digerire.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Kessie e il suo agente avrebbero in mente una cifra ancora più consistente da inserire in busta paga (a fronte dei 2 milioni e duecentomila euro percepiti attualmente), sui sei milioni all’anno. La trattativa già avviata avvicinerà le parti e l’intesa può essere raggiunta lavorando sui bonus. L’idea sarebbe quella di rinnovare fino al 2026.