Rinnovo Rugani: stipendio da top player, ma la cessione non è scongiurata

Juventus: rinnovo a un passo per Rugani. Il difensore bianconero dovrebbe prolungare fino al 2023 con contestuale aumento dell’ingaggio. Ecco poi i possibili scenari per lui

Nonostante le tante voci di mercato di questa estate e degli ultimi giorni, la Juventus dimostra di fare ancora affidamento su Daniele Rugani: il difensore bianconero, un po’ ai margini dei piani di Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione, dovrebbe infatti rinnovare a breve l’accordo che lo lega alla società e che è in scadenza nel 2021. Il rinnovo dovrebbe portare l’ex giocatore dell’Empoli non solo ad un prolungamento di contratto (dal 2021 al 2023), ma pure ad un sostanzioso aumento di ingaggio (attualmente Rugani guadagna 2 milioni di euro netti l’anno, ma dovrebbe arrivare presto a 2,6 più un milione circa di bonus che potrebbe farlo arrivare finanche a 3,5 milioni di euro l’anno).

Il gesto della Juve, che nelle prossime settimane dovrebbe mettere nero su bianco il nuovo accordo con l’agente di Rugani, Davide Torchia, può essere letto in una duplice ottica: da una parte i bianconeri, come già specificato, dimostrano di puntare ancora su di un difensore giovane, ma spesso poco protagonista nei momenti clou della stagione. Dall’altra, e qui l’affare potrebbe farsi molto più intigrante, la società torinese poterebbe blindare il giocatore, che continua ad avere un certo mercato in Italia e non solo, in ottica di eventuale una futura cessione a prezzo pieno o, perché no, di uno scambio con un top player. Non a caso proprio qualche giorno fa ancora si parlava di quello possibile con Kostas Manolas della Roma…