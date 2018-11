Juventus e Roma pensano a un’operazione di mercato importante. Scambio Manolas-Rugani? I dettagli dell’affare

La Juventus continua a seguire Kostas Manolas. Il difensore della Roma è stato uno degli obiettivi dei bianconeri nelle ultime stagioni ma Beppe Marotta e Fabio Paratici non hanno mai affondato realmente il colpo. Il difensore greco è stato vicino all’addio un anno fa, quando sembrava tutto fatto per il passaggio allo Zenit di Mancini ma l’accordo saltò sul più bello. Secondo Rai Sport, la Juventus vuole rinnovare il proprio reparto difensivo partendo dalla base, ovvero considerando intoccabili Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Mehdi Benatia e Daniele Rugani non sono considerati incedibili e in estate potrebbero partire. Per questo la Juventus sta pensando a uno scambio Manolas-Rugani. Il centrale classe ’94 non riesce a conquistarsi una maglia da titolare e, dopo esser stato vicino al Chelsea in estate, potrebbe chiedere la cessione a giugno. La Juventus è fortemente interessata a Manolas e per convincere la dirigenza capitolina a privarsi del proprio leader difensivo potrebbe proporre Daniele Rugani. Il difensore è ancora giovane e rientrerebbe nei parametri giallorossi. Juventus e Roma dunque potrebbero imbastire un’operazione che riguarda i due difensori. Paratici ci prova, attesa la risposta del collega Monchi.