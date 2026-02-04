Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità

Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà

Il legame tra la Juventus e la sua stella più luminosa sta per diventare indissolubile. Subito dopo la delicata sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, è attesa la fumata bianca per il rinnovo contrattuale di Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 apporrà la firma su un accordo che lo blinderà a Torino fino al 2030, con opzione per un’ulteriore stagione. Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di un’investitura tecnica e politica totale: la società ha deciso di mettere il fantasista al centro del villaggio bianconero, costruendo attorno a lui la squadra del futuro e promettendogli uno status da top player assoluto.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, l’intesa economica è imponente: l’ingaggio salirà a 6 milioni di euro netti a stagione, pareggiando la parte fissa del nuovo acquisto Jonathan David, ma con bonus di rendimento ancora più ricchi. Il vero colpo di teatro è però il “premio alla firma”: una fee solenne di circa 6 milioni di euro – praticamente una annualità anticipata – che la proprietà ha concesso come “bonus fedeltà” direttamente alla famiglia. Una mossa per premiare la maturità del ragazzo, che ha saputo aspettare il suo turno senza mai forzare la mano, nonostante molti compagni con un rendimento inferiore percepissero stipendi ben più alti.

Decisiva la regia di Damien Comolli: il responsabile del mercato della Vecchia Signora è riuscito a silenziare le sirene estere senza trasformare la trattativa in un tormentone. Fondamentale anche il ruolo istituzionale di Giorgio Chiellini, la cui opera di persuasione sul progetto sportivo ha convinto l’entourage del giocatore. Con il placet di John Elkann, Yildiz diventa l’ambasciatore dell’identità juventina. L’annuncio ufficiale verrà celebrato come un evento mediatico di alto profilo nei giorni che precedono il Derby d’Italia contro l’Inter, lanciando un segnale di forza ai rivali nerazzurri.

