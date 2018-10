Scongiurato il rinvio di Genoa-Udinese: Marassi è ok – VIDEO

Rischio di rinvio ridotto al minimo per Genoa-Udinese: dopo l’allerta meteo di ieri, il club rossoblu stamane ha sciolto i nodi con un tweet che conferma il buono stato del campo di Marassi

Il rischio rinvio causa allerta meteo era più concreto che mai, invece almeno per il momento sono positive le informazioni che arrivano da Genova, dove è in programma tra qualche ora Genoa-Udinese, match valido per la decima giornata di Serie A 2018/2019. Le due squadre dovrebbero essere regolarmente in campo: nonostante le pioggie notturne, infatti, il terreno di Marassi avrebbe perfettamente tenuto, come twittato anche dalla società ligure appena pochi minuti fa.

«Campo agibile, si va verso la disputa della partita», ha confermato il Genoa mostrando un video delle condizioni del terreno di gioco in questo momento. Sin da ieri c’erano stati timori: la Protezione Civile aveva definito come “a rischio” la situazione genovese, ma i nodi alla fine dovrebbero essere sciolti con esito positivo. Genoa-Udinese si gioca, mentre per quanto riguarda Lazio-Inter (in programma domani) i dubbi restano ancora molti.