Rio Ferdinand duro su Amorim: «Non si è adattato, lo ha fatto anche Guardiola! Per il futuro della panchina dello United...» - Calcio News 24

Rio Ferdinand su Amorim: «Non si è adattato, lo ha fatto anche Guardiola! Per il futuro della panchina dello United…». Le parole dell’ex difensore

L’esonero di Ruben Amorim dalla panchina del Manchester United ha scatenato le reazioni delle leggende del club. Rio Ferdinand, storico difensore dei Red Devils, ha analizzato le cause del fallimento del tecnico portoghese, individuando il problema principale nella mancanza di flessibilità tattica. Secondo l’ex centrale, Amorim non è riuscito ad adattarsi ai ritmi della Premier League, fallendo dove invece un maestro come Pep Guardiola aveva avuto successo modificando il proprio approccio sulle seconde palle dopo un primo anno di rodaggio.

Ferdinand ha poi espresso pieno sostegno a Darren Fletcher, nominato traghettatore ad interim. L’opinionista britannico considera l’ex centrocampista scozzese la figura ideale per ricompattare l’ambiente, lodandone l’umiltà e la predisposizione ad accettare consigli, anche da figure mitiche come Sir Alex Ferguson. La speranza di Rio è che Fletcher possa complicare i piani della dirigenza con ottimi risultati. Tuttavia, per il futuro, la sua lista dei desideri è chiara: se non fosse confermato lo scozzese, i nomi ideali sarebbero l’ex Brighton Roberto De Zerbi, il tedesco Thomas Tuchel o lo spagnolo Xavi Hernandez.

SU AMORIM – «Il suo più grande errore è stato non adattarsi abbastanza. Devi farlo: Guardiola è arrivato in Premier League da miglior allenatore al mondo e si è adattato. Non ha vinto al primo anno, ha capito che il problema erano le seconde palle e si è adattato. Ha cambiato il modo di giocare dei suoi terzini, è un modo di adattarsi al calcio della Premier».

SU FLETCHER, NOMINATO ALLENATORE AD INTERIM – «Gli auguro il meglio, è la persona giusta a cui dare una personalità. Credo che si possa fare giustizia, è una grandissima occasione: chiunque è così legato al club darebbe un’arma per fare bene. Una cosa che farà sarà saper accettare consigli, glieli darò io e lo farà anche Sir Alex Ferguson. È umile, secondo me farà un bel lavoro. Spero che renda difficile la decisione sul prossimo allenatore».

CONSIGLIO PER IL FUTURO – «Prenderei De Zerbi, Tuchel o Xavi. O manterrei Fletcher se facesse bene».