Ripescaggio Italia, Christillin: «Utopia, togliamocelo dalla testa»

Evelina Christillin, membro FIFA, ha parlato ai microfoni di Un Giorno da Pecora della possibile esclusione dell’Iran dai Mondiali con ripescaggio dell’Italia.

LE PAROLE – «Mercoledì in Qatar abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi c’è stato il Congresso con tutte le delegazioni, compresa quella iraniana. Non si è parlato di una loro esclusione dal Mondiale, non si è fatto nessun riferimento a quanto avvenuto in Iran e se fossero stati esclusi sarebbe comunque subentrata una squadra asiatica al loro posto. Per quanto riguarda l’Italia togliamoci dalla testa che possa andare ai Mondiali. La sola idea che venga ripescata è utopia».