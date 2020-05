Ripresa Serie A femminile, c’è aria di stop definitivo. Tanti club non possono rispettare tutti i protocolli medico-sanitari

L’aria che si respira è pesante, ma la decisione sembra essere quasi inevitabile: il calcio femminile – come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport – può fermarsi in maniera definitiva, almeno per questa stagione.

Per gran parte dei club – si legge – è difficile poter rispettare i protocolli: mercoledì decide il consiglio federale. Lo scudetto andrà alla Juventus? Ci sono ancora dubbi, ma la decisione finale potrebbe assegnare il tricolore alle bianconere.