Ripresa Serie A, Marelli: «Ecco come potrebbe avvenire»

Luca Marelli parla della possibile ripresa della Serie A: ecco le parole dell’ex arbitro che avanza una proposta per il campionato

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Ecco le sue parole relative alla ripresa della Serie A.

RIPRESA SERIE A – «Partiamo dal presupposto che il calcio produce l’1% del PIL italiano, esattamente come Fincantieri. Ora Fincantieri sta riprendendo, o a breve riprenderà; quindi mettiamo caso che un dipendente si ammali, cosa succede? Si blocca di nuovo Fincantieri? Non credo. Purtroppo dobbiamo imparare a convivere con questo virus. Anche io quando riaprirò l’ufficio so che potrò rischiare. Allo stesso modo il calcio. Parlando con un mio amico, ex arbitro, abbiamo chiacchierato di questa prospettiva di giocare il campionato in 5-6 settimane in zone che sono state meno colpite dal virus. Ad esempio la Serie A potrebbe giocare tra la Calabria e la Sicilia. Ovviamente questo comporterà dei cambiamenti, anche per quanto riguarda i giornalisti e noi spettatori. La Serie B, ad esempio, potrebbe giocarsi in Puglia con le stesse modalità».