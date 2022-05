Risultati classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della trentasettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentasettesima giornata di Premier League che si svolgerà tra domenica 15 e martedì 17 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato inglese potrebbe vivere il suo weekend decisivo in chiave titolo anche se per il City ci sarà la complicata sfida agli Hammers. Il Liverpool spera invece ancora nel miracolo e attenderà buone notizie prima di scendere in campo martedì contro i Saints. Nella lotta Champions, invece, il Tottenham di Conte ospita il Burnley sperando che poi l’Arsenal freni a Newcastle. L’Everton cerca punti salvezza contro il Brentford di Eriksen.

Domenica 15 maggio

Tottenham-Burnley ore 13

Wolverhampton-Norwich ore 15

West Ham-Manchester City ore 15

Watford-Leicester ore 15

Leeds-Brighton ore 15

Aston Villa-Crystal Palace ore 15

Everton-Brentford ore 17.30

Lunedì 16 maggio

Newcastle-Arsenal ore 21

Martedì 17 maggio

Southampton-Liverpool ore 20.45

Giocata il 28 aprile

Manchester United-Chelsea 1-1 (60′ Alonso, 62′ Ronaldo)

CLASSIFICA

Manchester City 89

Liverpool 86

Chelsea 70

Arsenal 66

Tottenham 65

Manchester United 58

West Ham 55

Wolverhampton 50

Brighton 47

Leicester 45

Crystal Palace 44

Brentford 43

Newcastle 43

Aston Villa 43

Southampton 40

Everton 36

Leeds 34

Burnley 34

Watford 23 (Retrocesso in Championship)

Norwich 21 (Retrocesso in Championship)