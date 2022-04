Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi

Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentaseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentaseiesima giornata di Serie B che si svolgerà interamente nella giornata di lunedì 25 aprile: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto vivrà la sua terz’ultima giornata con ancora sei squadre raccolte in una manciata di punti ancora in lotta per la promozione diretta in Serie A. Match clou del pomeriggio senza dubbio quello tra Lecce e Pisa, con Cremonese e Monza pronte ad approfittarne anche se le trasferte di Crotone e Frosinone sono quanto mai complicate. Sulla carta più agevole la serata di Brescia e Benevento, in campo contro la pericolante Spal e la tranquilla Ternana.

Lunedì 25 aprile

Ascoli-Cittadella h. 12.30

Lecce-Pisa ore 15

Alessandria-Reggina ore 15

Cosenza-Pordenone ore 15

Frosinone-Monza ore 15

Crotone-Cremonese ore 15

Brescia-Spal ore 18

Como-Vicenza ore 18

Benevento-Ternana ore 18

Perugia-Parma ore 18

CLASSIFICA

Cremonese 66

Lecce 65

Monza 64

Benevento 63

Pisa 63

Brescia 62

Ascoli 58

Frosinone 55

Perugia 52

Ternana 48

Cittadella 48

Reggina 45

Parma 45

Como 44

Spal 35

Alessandria 32

Cosenza 28

Vicenza 25

Crotone 22

Pordenone 17 (retrocesso in Serie C)

